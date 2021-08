Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



31/08/2021 | 00:01



O Grande ABC registrou ontem 327 novos casos confirmados de Covid e 13 mortes. Desde o início da pandemia, a região soma 248.105 pessoas infectadas e 10.030 vidas perdidas para o coronavírus. No total, 231.419 munícipes das sete cidades se recuperaram da doença.

Ontem, quatro dos sete municípios informaram os números retroativos do fim de semana, já que somente Santo André, São Bernardo e São Caetano divulgam o boletim epidemiológico no sábado e no domingo.

Diadema reportou ontem 48 casos e uma morte. Já Mauá foi a cidade que mais identificou novos infectados, com 164 testagens positivas e dois óbitos. Ribeirão Pires contabilizou mais 13 doentes e Rio Grande da Serra teve cinco confirmações de Covid, no entanto, ambos municípios não registraram perdas no fim de semana.

Santo André informou 45 novos casos confirmados de coronavírus e três mortes, São Bernardo teve 41 testagens positivas e cinco óbitos, e o município de São Caetano informou 11 pessoas infectadas e duas perdas.



BOA NOTÍCIA

O Estado chegou ontem ao número de 4.002.107 pessoas que tiveram a Covid e se recuperaram da doença. O número total inclui 441.254 pacientes com confirmação de coronavírus que foram internados e tiveram alta hospitalar.

No decorrer da pandemia, houve 4.255.324 casos positivos e 145.558 óbitos. Ontem, havia ainda 6.308 pacientes internados em todo o território paulista, sendo 3.213 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 3.095 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de urgência ontem era de 36,3% no Estado e na Grande São Paulo, de 35,8%.



BRASIL

O País registrou ontem 10.466 casos novos e 266 mortes por coronavírus. Desde o início da pandemia já são 20.752.281 brasileiros infectados e 579.574 óbitos. Ontem havia ainda 479.809 casos em acompanhamento. Conforme o Ministério da Saúde, 19.692.898 pessoas já se recuperaram da Covid.