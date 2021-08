Sao Paulo contrata meio-campista uruguaio Gabriel Neves por empréstimo

30/08/2021 | 20:56



Faltando pouco tempo para fechar a janela de transferências internacional, o São Paulo se reforçou com o meio-campista uruguaio Gabriel Neves. O clube paulista anunciou a contratação do jogador na noite desta segunda-feira. Ele pertence ao Nacional, do Uruguai, e assinou contratou de empréstimo válido até dezembro de 2022, com opção de renovação até dezembro de 2025.

"Diferentes idiomas. Uma só paixão", escreveu o São Paulo em suas redes para fazer o anúncio da contratação. O clube publicou um vídeo em que o uruguaio fala as suas primeiras palavras como jogador tricolor. O conteúdo exalta os jogadores sul-americanos que fazem e já fizeram parte do elenco tricolor.

"Todo mundo conhece a tradição do futebol sul-americano. Para nós, o futebol é paixão, é alegria, raça e coração. Temos orgulho de quem somos e de onde viemos. E sabemos, acima de tudo, respeitar a nossa história. Mas quando nos unimos nos tornamos defensores de uma só camisa: a vermelha, branca e preta. Aqui, somos todo São Paulo. E eu cheguei para ser mais um tricolor na história", disse Gabriel Neves no vídeo.

Gabriel Neves será o 18º atleta uruguaio a defender a equipe profissional do São Paulo, juntando-se a nomes históricos como Diego Lugano, Darío Pereyra, Pedro Rocha e Pablo Forlán.

A diretoria já havia tentado a contratação de Gabriel Neves anteriormente, sem sucesso. No entanto, as tratativas com o Nacional avançaram e desta vez houve um desfecho positivo.

"Houve interesse do clube no começo do ano e, desde então, todas as pessoas do São Paulo me trataram muito bem, foram muito respeitosas. É um clube grande, com muita tradição, me lembro de ver as partidas da Copa Libertadores. É uma honra poder concretizar a minha chegada, sei do histórico de atletas do meu país aqui e espero ajudar", disse o atleta.

Natural da cidade de Maldonado, o meio-campista uruguaio é canhoto, tem 24 anos e vai viver a sua primeira experiência fora do Nacional, clube que o revelou para o futebol em 2018. Ele disputou a Copa Sul-Americana e a Libertadores pela equipe uruguaia e em novembro do ano passado estreou com a camisa da seleção uruguaia na vitória contra a Colômbia em duelo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.