A italianidade dos Gastaldo, Gava, Lui, Lunardi...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/08/2021 | 00:01



ENSAIO HISTÓRICO – IV

Pesquisa:

Alfredo Sabatini (em memória)

Divulgação: Fulvio Bechelli

G

Gaeta, Gaiarin, Galati, Galerardi, Galli, Gallo, Gambini, Gardano, Gastaldo, Gava, Genari, Gerbelli, Ghirardello, Giacomini, Gianelli, Gianotti, Giarla, Giusti, Gobetti, Goneli, Grande, Grecco, Grotti, Guadagnin, Guaranha, Guarini, Guarnieri, Guareschi, Guazzelli, Guidetti.



H e I

Henri

Impiglia

L

Lago, Lalli, Landi, Lazarini, Lazzer, Lazzuri, Lentini, Legnaioli, Linguanoto, Liparelli, Locatelli, Locozelli, Lorenzoni, Lotto, Luchesi, Lui e Lunardi



BUONFIGLIO

Nossa família se sente muito lisonjeada por sermos homenageados em diversos momentos, especialmente na figura do nosso irmão Antonio (Toninho, como o chamávamos carinhosamente), que precocemente nos deixou. Mas como os registros antigos nem sempre são fiéis, nosso sobrenome se grafa Buonfiglio.

Maria Rosa Buonfiglio Pereira

UMA LEMBRANÇA

Sou munícipe e, junto com minha mulher, administrador de uma escola particular em São Bernardo.

Por ocasião do aniversário da cidade, tive que montar uma publicação para minhas mídias sociais e quis colocar a imagem do painel Memórias de uma Cidade, que ficava na agência do Banco Banespa em frente à Matriz.

Por ter uma memória afetiva com a obra, uma vez que sempre que ia ao banco com meus pais, ficava admirado com o tamanho dos painéis, tive a curiosidade de saber onde estariam estes quadros.

Encontrei uma reportagem em Memória de que esta obra estaria em uma agência do Santander em Santo Amaro. E depois disso nada mais...

O senhor tem outras informações sobre o paradeiro deste patrimônio de São Bernardo?

Gabriel Coiahy



Nota da Memória – Prezado senhor Gabriel, o painel esta de volta à antiga agência do Banespa, hoje Santander. Patrimônio histórico-cultural de São Bernardo.