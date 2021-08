Polícia Militar prende dois indivíduos por furto qualificado

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/08/2021 | 19:18



Dois indivíduos foram presos por furto qualificado, em Santo André, neste último sábado (28). Após receber informações que uma agência bancária estaria sendo saqueada, a equipe da Base Comunitária de Segurança da Praça do Carmo encontrou um homem dentro do estabelecimento e outro do lado de fora do local.

Os indíviduos confessaram o crime e foram apreendidos com 37 cartões bancários clonados, R$ 5.123,00 provenientes dos saques, dois veículos e alguns aparelhos "Chupa-Cabra", que eram utilizados para clonar os cartões nos caixas eletrônicos.

A ocorrência foi encaminhada para Sede da Polícia Federal em São Paulo e os criminosos permanecem presos.