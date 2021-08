CBF recua e decide que Brasil x Argentina não terá venda de ingressos

30/08/2021 | 19:30



A CBF anunciou nesta segunda-feira que não haverá venda de ingressos para o jogo entre Brasil e Argentina na Neo Química Arena, domingo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Embora o protocolo de saúde na capital paulista tenha aprovado a comercialização para 25% da capacidade do estádio, a entidade optou por colocar apenas 1.500 pessoas, todas convidadas.

"A referida decisão ocorre por conta da falta de tempo hábil para o desenvolvimento de sistema integrado que permita o efetivo controle de compra, verificação de testes, comprovantes de vacinas e acesso do público ao estádio com segurança", informou a CBF por meio de comunicado.

A entidade havia informado na semana passada que a partida receberia até 12 mil pessoas na Neo Química Arena, cerca de 25% de sua capacidade total aberta ao público. A expectativa, na ocasião, era se reunir com representantes do Governo de São Paulo e da Federação Paulista de Futebol para depois divulgar o protocolo sanitário do jogo e as informações sobre a venda e distribuição de ingressos para a partida.

Mas nesta segunda-feira houve o recuo. "CBF, FPF e demais autoridades seguem em permanente contato a fim de aprimorar a integração entre os sistemas em prazo viável, cumprindo os requisitos para a realização do evento-modelo com sucesso."