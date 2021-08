Ribeirão Pires promove leilão virtual com mais de 400 veículos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/08/2021 | 19:13



A Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil de Ribeirão Pires irá promover na próxima quinta-feira (2), um leilão virtual com 407 veículos. O evento está previsto para começar ás 10 horas. Os veículos leiloados estão divididos em categorias específicas, como itens com documentação, sucata ou reciclagem.

Na quarta-feira (01), um dia antes do leilão, o espaço que acomoda os veículos, localizado na Av. Capitão José Gallo, n°1363, ficará aberto para visitação do público entre 9h e 11h30 e das 14h às 16h30.

Não é necessário realizar nenhum tipo de inscrição para participar do leilão ou da visitação, e os itens disponibilizados fazem parte do conjunto de veículos abandonados pelos donos ou com o prazo de retirada já vencido.





Veículos para o leilão:

Com documentação - 12 motocicletas e 9 carros

Sucata - 103 motocicletas, 212 Carros e 1 caminhão

Reciclagem - 1 caminhão, 13 utilitários e 56 motocicletas

Link para o leilão: https://cutt.ly/IWhDRTG