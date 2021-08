Com grupo incompleto, seleção brasileira faz primeiro treino de olho no Chile

30/08/2021 | 19:11



A seleção brasileira deu início nesta segunda-feira à preparação para os três compromissos em setembro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. O grupo realizou a primeira atividade no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians, ainda muito desfalcado. Em São Paulo, Tite comandou o primeiro dos três treinos para o duelo contra o Chile, quinta-feira, com somente 10 jogadores de linha.

O zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar vão se apresentar somente na terça-feira e Tite não pôde contar com outros nove atletas no treino desta segunda: os laterais Danilo, Alex Sandro e Guilherme Arana, os zagueiros Lucas Veríssimo e Miranda, os volantes Gerson e Edenilson e o atacante Gabriel.

Como defenderam suas equipes no final de semana, eles realizaram exercícios físicos leves e um fizeram trabalho regenerativo. A exceção foi Gerson, que se apresentou mais tarde e permaneceu no hotel.

Com isso, Tite e seus auxiliares trabalharam com os goleiros Weverton, Everson e Santos, o zagueiro Éder Militão, o lateral Daniel Alves, os meio-campistas Casemiro, Bruno Guimarães, Claudinho, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá e os atacantes Matheus Cunha, Malcom e Vinicius Júnior.

Vale ressaltar que Tite chamou mais nove jogadores para a relação inicial por temer que clubes de países europeus, principalmente Inglaterra e Espanha, não liberassem os atletas, apesar dos próximos jogos se enquadrarem na Data Fifa. E as equipes inglesas acabaram realmente vetando seus atletas, impedindo nove jogadores de se apresentarem à seleção brasileira.

Nesta segunda, a comissão técnica comandou um treino cujo foco foi a construção de jogadas de ataque, com lançamentos, passes e finalizações. Na sequência, os atacantes treinaram chutes de média distância.

O Brasil enfrenta o Chile no dia 2, quinta-feira, em Santiago. Depois, vai encarar a Argentina, no dia 5, na Neo Química Arena, em São Paulo. Por fim, o último adversário desta rodada tripla será o Peru, na Arena Pernambuco, no dia 9.

A seleção lidera as Eliminatórias com folga, com 100% de aproveitamento. Poderá encerrar esta rodada tripla, a depender dos resultados, com a classificação garantida para o Mundial do Catar.