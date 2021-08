Régis tem semana livre para intensificar recuperação e voltar ao Guarani

30/08/2021 | 18:07



O Guarani pode ter um importante retorno na partida de sábado, quando vai até Recife-PE enfrentar o Náutico, em confronto direto pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica espera a recuperação do meia Régis.

Principal jogador na boa campanha realizada pelo Guarani até aqui - sete gols e cinco assistências em 13 jogos -, o camisa 78 desfalcou o time de Daniel Paulista nas últimas seis rodadas por conta de uma lesão na panturrilha esquerda.

Na semana passada, Régis já iniciou o trabalho de transição. Como o Guarani só joga no sábado, a expectativa do treinador bugrino é ter o experiente meia pelo menos como opção no banco de reservas em Recife-PE.

Um desfalque certo para essa partida é o zagueiro Ronaldo Alves, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Operário, por 3 a 0. O defensor já não poderia enfrentar o Náutico por conta de uma cláusula no contrato de empréstimo.

Guarani e Náutico estão separados por apenas um ponto. O time pernambucano é o sexto colocado, com 34, enquanto o alviverde de Campinas vem logo atrás, em sétimo lugar. O Botafogo é o primeiro do G4, com 35.