Obituário - 31 de agosto de 2021

SANTO ANDRÉ

Maria Aparecida Monteiro Vieira, 95. Natural de Santo Antonio do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Thereza Augusto da Silva, 93. Natural de Jaborandi (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Edvard Ghirelli, 93. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiz Vieira, 87. Natural de Rincão (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

David Pereira, 82. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Oneide Lins, 79. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paixão, em Franco da Rocha (São Paulo).

Alailda Damaceno dos Santos, 75. Natural de Barra Mansa (Rio de Janeiro). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Silva Barbosa, 29. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Patrocinia Diniz da Silva, 87. Natural de Capetinga (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

José Pedro de Oliveira, 87. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria Fernandes Peticor, 86. Natural de Monte Azul (Minas Gerais). Residia no Jardim Ibitirama, em São Paulo, Capital. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Joana Gonçalves Ribeiro, 83. Natural do Rio do Antonio (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

João Gilberto Rodrigues de Souza, 83. Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério Municipal de Vargem (São Paulo).

Sebastião Sérgio de Oliveira, 77. Natural do Córrego do Ouro (Minas Gerais). Residia no Jardim Campestre, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Terezinha de Jesus Emiliano, 73. Natural de Lupércio (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Valdetrudes Cruz dos Santos, 70. Natural de Itamaraju (Bahia). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Eduardo Mievi, 68. Natural de São Caetano. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria Severina Barbosa Ferraz, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Raimunda Barbosa de Araujo, 62. Natural de São Pedro do Piauí. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Elizearia Beserra da Silva, 87. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Teresinha dos Santos Meira, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ademir Gonçalo Urbaneja, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 27. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Cristiane dos Santos Souza, 46. Natural de São Caetano. Residia no Centro de Diadema. Auxiliar de produção. Dia 27, em Santo André. Vale da Paz.



M A U Á

Benedita da Silva Nobre, 78. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 27, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Geraldo Marques, 90. Natural de Monteiro Lobato (São Paulo). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Nair Acosta, 86. Natural de Ponta Porã (Mato Grosso do Sul). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Olívia de Oliveira Nogueira, 84. Natural de Itaí (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Edson Marcos Ferreira, 62. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Roberto de Souza, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Conceição, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.