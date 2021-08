Testamos: Haylou MoriPods é opção válida para quem busca um fone sem fio a partir de R$ 140

Maria Beatriz Vaccari

30/08/2021 | 16:48



Disponível em quatro cores (preto, branco, azul e rosa), o Haylou MoriPods aparece como uma opção bacana para quem busca um bom fone de ouvido sem fio, mas não quer gastar muito. Fabricado na China, o modelo bluetooth é vendido no Brasil em sites como AliExpress e Mercado Livre – os preços variam conforme cada oferta, mas giram em torno de R$ 140 a R$ 200.

Com um design que lembra os Air Pods, da Apple, o Haylou MoriPods encaixa bem nos ouvidos e pode ser usado por horas sem qualquer tipo de desconforto. Assim como no caso de outros gadgets desse estilo, é preciso ter cuidado para não derrubá-los com movimentos do corpo e dos cabelos.

Cada um dos fones conta com um botão touch, localizado na parte lateral. Ele é bem sensível e pode incomodar um pouco no começo, quando a pessoa tende a encostar nele sem querer e acaba apertando algum comando de forma involuntária.

As principais operações realizadas pelos botões funcionam bem, mas algumas são um pouco confusas e precisam ser memorizadas. Com um toque rápido, por exemplo, é possível pausar a música. Para voltar à faixa anterior, o usuário deve dar dois toques no botão touch do lado esquerdo. Para avançar à próxima faixa, o processo é semelhante, mas no dispositivo do lado direito. Já com toques triplos é possível controlar assistentes de voz. Há também comandos para atender e recusar chamadas de voz.

Conexão: Bluetooth 5.2

Porta de alimentação da caixa: USB-C

Duração da bateria: 24 horas (6 horas após uma carga única + 18 horas carregamento a partir da caixa).

Tempo de carregamento da caixa: aproximadamente duas horas

Peso: 3,9 gramas

Preço: a partir de R$ 130

O que empolga: qualidade sonora honesta, ótimo sistema de microfones, duração da bateria e design confortável

O que desanima: operações podem ser um pouco confusas, botão touch é bem sensível e som fica estourado quando o volume está muito alto

O Haylou MoriPods oferece uma qualidade de áudio honesta e compatível com seu preço. Os tons são equilibrados e é possível identificar os graves. Entretanto, o som fica um pouco estourado quando o volume está muito alto.

Os fones também contam com dois microfones integrados em cada um dos lados. Eles funcionam muito bem e são perfeitos para quem gosta de utilizar esse tipo de dispositivo em chamadas telefônicas ou videoconferências.

A duração da bateria também agrada: 24 horas, no total. A soma inclui seis horas com um carregamento único e mais 18 horas de carga disponíveis na caixinha (que é bem bonitinha, pequena e prática) do fone. Quando ela descarrega, basta ligar a uma fonte de alimentação (usando o cabo USB-C, incluso) e esperar cerca de duas horas.