Biden confirma uma morte e 1 milhão de pessoas sem energia por furacão Ida

30/08/2021 | 15:18



Cerca de 1 milhão de pessoas estão sem energia no Estado da Louisiana, uma das regiões dos Estados Unidos que foram atingidas pelo furacão Ida, segundo informou o presidente norte-americano, Joe Biden, durante reunião transmitida com lideranças regionais nesta segunda-feira, 30. Ainda de acordo com o mandatário, a contagem de mortos pelo impacto do furacão, atualmente em um, deve aumentar.

Biden ainda disse que pediu à Administração Federal de Aviação para trabalhar com provedores de energia em Louisiana e Mississippi "para operar drones de vigilância para avaliar os danos à infraestrutura energética" local.

Entre outros esforços, o presidente também informou que equipes de resgates de 30 Estados norte-americanos foram mobilizadas para atender as áreas mais atingidas pela catástrofe.