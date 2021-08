Rafael Vitti posta vídeo de Clara Maria fazendo mágica e derrete a web

30/08/2021 | 15:11



Alguém tem dúvidas de que este é o melhor truque que já vimos? Clara Maria, filha de Rafa Vitti com Tatá Werneck, explodiu o termômetro da fofura e voltou a derreter os seguidores do papai. No último domingo, dia 29, o ator postou um vídeo em que a pequena aparece fazendo um truque de mágica.

Nele, ela mostra uma pequena bola vermelha em suas mãos e, em seguida, a esconde atrás das costas. O pai pergunta para onde a bolinha foi e, após mostrar uma das mãos vazias, Clara ressurge com o objeto.

Parece que alguém tem futuro no ramo, hein!