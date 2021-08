Diogo Nogueira compartilha clique quente ao lado da namorada, Paolla Oliveira

30/08/2021 | 15:11



Diogo Nogueira compartilhou nesta segunda-feira, dia 30, uma foto no Instagram com a namorada, Paolla Oliveira - a atriz aparece deitada, ao lado do amado, recebendo uma mordidinha no pescoço.

Bom dia. Uma semana assim... cheia de amor para vocês!!! Parabéns minha campeã, escreveu o cantor - lembrando que Paolla venceu, no último domingo, dia 29, o quadro Super Dança dos Famosos.

O casal assumiu o relacionamento no final de julho e desde então vivem trocando declarações nas redes sociais, Diogo, inclusive, mudou a letra de uma música durante transmissão de uma live para homenagear a namorada. Fofos, não é mesmo?

A seguir, confira um colírio com as fotos mais sensuais de Paolla Oliveira!