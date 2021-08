Matthew Mindler, ex-ator mirim de O Idiota do Meu Irmão, é encontrado morto aos 19 anos de idade

30/08/2021 | 15:10



No último sábado, dia 28, o ex-ator mirim Matthew Mindler, conhecido pela atuação no filme O Idiota do Meu Irmão, em que contracenou com o ator Paul Rudd, foi encontrado morto.

O corpo do artista, de 19 anos de idade, estava próximo à Universidade de Millersville, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde cursava o primeiro ano. Matthew ficou desaparecido por cerca de quatro dias, quando a polícia local foi acionada após ele não voltar para o dormitório e faltar às aulas. Nas últimas imagens, o jovem foi visto caminhando com uma mochila preta. Apesar da morte ter sido confirmada pela universidade, a causa ainda não foi divulgada.

É com grande pesar que eu comunico a morte de Matthew Mindler, de Hellertown, Pensilvânia, estudante do primeiro ano da Universidade de Millersville. Nossos pensamentos estão com os amigos e a família de Matthew nesse momento tão difícil, disse Daniel Wubah, presidente da universidade.