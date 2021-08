Santos contrata zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez

30/08/2021 | 14:55



Após anunciar seguidos reforços para o ataque, a direção do Santos confirmou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez. O defensor chega ao clube da Vila Belmiro com a experiência de ter atuado em clubes de grande e médio porte na Espanha e em Portugal.

O jogador de 27 estava livre no mercado desde que deixou o Rayo Vallecano, da Espanha, ao fim da temporada europeia passada, encerrada em maio. Ele assinou contrato até o fim de 2022.

"Feliz demais por ter a chance de vestir a camisa do Santos, que tem tanta história e já foi vestida por vários craques do futebol mundial. Tinha outras oportunidades, mas optei por vir para cá pois é uma honra jogar nesse gigante do Brasil. Também vou poder ficar mais próximo de toda a minha família no Uruguai. Tudo correu bem e estou contente demais por estar aqui", comentou o zagueiro.

Ele revelou que contou com o apoio do compatriota Carlos Sánchez na hora de decidir vir jogar no time paulista. "Assim que apareceu a oportunidade vir para cá eu chamei o Sánchez para conversar. E ele falou maravilhas da cidade e do clube. E assim que conversamos eu soube que não tinha mais o que pensar e acertei minha chegada ao Santos", declarou Velázquez, que já jogou ao lado do volante na seleção uruguaia.

Nascido em Montevidéu, Velázquez iniciou a carreira no Danubio, do Uruguai. Foi para a Europa em 2014 em seu maior desafio, quando foi contratado pelo Atlético de Madrid. Depois, passou por Getafe e pelo Braga, de Portugal.

"A torcida santista pode esperar de mim sempre um cara que deixa 110% dentro de campo, sempre com muita atitude e gana de vencer. Sempre vou buscar honrar essa camisa da melhor forma possível e colocar o Santos sempre no lugar mais alto de todos", afirmou o jogador, elogiado pelo presidente Andres Rueda. "Seguimos reforçando o nosso elenco, dentro da nossa realidade, e o Emiliano Velázquez tem uma grande vivência no futebol, sobretudo na Europa, e também na seleção do seu país. Seja bem-vindo."

Nos últimos dias, a direção santista contratou os atacantes Diego Tardelli e Léo Baptistão e o meia Augusto Gálvan. Para a zaga, Velázquez é uma tentativa de suprir as perdas dos últimos meses, que incluem Lucas Veríssimo, atualmente no Benfica, e Luan Peres, no Olympique de Marselha. O elenco santista tem ainda para a posição Luiz Felipe e Kaiky, ambos machucados neste momento, Robson Reis, Wagner Leornado, Danilo Boza e Jhonnathan.