Bolsas da Europa fecham mistas, com baixo volume de negociações e dados da região

30/08/2021 | 13:09



As principais bolsas da Europa fecharam mistas nesta segunda-feira, em um dia marcado pelo baixo volume de negociações dado o feriado no Reino Unido, que manteve os mercados britânicos fechados. O índice pan-europeu Stoxx 600, que mede o desempenho de 600 empresas em todo o continente, fechou em alta de 0,07%, a 472,68 pontos.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,22%, a 15.887,31, e em Paris, o CAC 40 avançou 0,08%, a 6.687,30.

Ambos os índices seguiram a tendência de alta nos mercados internacionais, que se sustenta desde o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole, na última sexta-feira. O dirigente sinalizou que, caso a economia avance como previsto, é possível que a redução da compra de títulos pelo banco central americano se dê ainda neste ano. Para a elevação da taxa básica de juros na maior economia do mundo, porém, os critérios devem ser mais rigorosos.

A alta do DAX se deu ainda na esteira do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha em julho, que acelerou levemente, mas ficou em linha com a expectativa de analistas. O ING observa que o avanço da inflação é causado, em sua maioria, por efeitos de base e fatores temporários.

Na zona do euro, por sua vez, o índice de sentimento econômico, divulgado pela Comissão Europeia, caiu de seu nível recorde registrado em julho. Embora a queda em agosto fosse prevista, o indicador ficou levemente abaixo da expectativa de analistas. Em relatório aos clientes, o ING avalia que, apesar do recuo, o resultado sinaliza que a economia do bloco continuará crescendo com força neste terceiro trimestre, ainda que em ritmo mais lento, uma vez que provavelmente já atingiu seu pico.

O presidente do Banco da França e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Francois Villeroy de Galhau, disse à Reuters que não vê risco de disparada da inflação na zona do euro, apesar de um aumento temporário ser esperado para os próximos meses. Em sua visão, o BCE deve levar em consideração as condições de financiamento mais favoráveis da região para decidir sobre o tapering - sugerindo que uma desaceleração na compra emergencial de títulos está no radar.

Em Madri, o índice IBEX 35 caiu 0,61%, a 8.867,90 pontos, pressionado pela queda da ação de bancos. O Sabadell planeja cortar ainda mais seu número de funcionários na Espanha, de acordo com a Dow Jones Newswires. Ao fim do pregão, os papéis do Sadabell recuaram 1,47%, do Santander caíram 1,36% e do BBVA cederam 0,52%.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,07%, a 26.024,27, e em Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 0,27%, a 5.340,41 pontos.