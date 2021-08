Luana Piovani comemora 45 anos de idade e posa com filhos em festa de aniversário

30/08/2021 | 13:10



Luana Piovani completou 45 anos de idade no último domingo, dia 29! E para comemorar a data especial, a atriz publicou alguns registros do momento no Instagram Stories.

A artista escolheu fazer uma festa apenas para amigos íntimos e alguns familiares. Luana mostrou os convidados em uma área aberta e afirmou:

- O pessoal todo à vontade, eu inclusive.

Em seguida, a atriz publicou um vídeo em que canta parabéns junto com os três filhos: Dom, Bem e Liz, que são frutos de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby.

Para completar, Luana, que atualmente está em um relacionamento com Lucas Bittencourt, ainda publicou imagens em que aparece de biquíni em um quarto com alguns balões coloridos.