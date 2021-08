Lateral do Barcelona pode ser vendido ao Tottenham e beneficiar Ponte Preta

30/08/2021 | 13:00



Emerson Royal pode render um dinheiro que não era esperado na Ponte Preta na temporada 2021. O lateral do Barcelona, revelado pelo clube campineiro, interessa ao Tottenham, da Inglaterra, que estaria disposto a pagar R$ 184 milhões pela sua contratação.

O brasileiro, de 22 anos, tinha como desejo fazer carreira na equipe catalã, mas pode ser convencido a aceitar a proposta do Tottenham, devido ao momento delicado financeiramente do Barcelona, que precisou abrir mão de sua maior joia, o argentino Lionel Messi.

Caso a venda seja confirmada, a Ponte Preta, conforme o mecanismo de solidariedade da Fifa, tem direito a 1,44% do valor total, o que gira contabilizaria R$ 2,6 milhões. A quantia cairia em um momento propício, haja vista que o clube campineiro está com três meses de direitos de imagem atrasados.

Revelado pela Ponte Preta, Emerson chegou a jogar no Atlético-MG antes de acertar com o Barcelona. Ele estava emprestado ao Betis. O lateral tem apenas três jogos com a equipe catalã.

Enquanto torce para um final feliz entre Emerson e Barcelona, a Ponte segue focada na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O time é o 15º colocado, 22 pontos, um a mais do que o Londrina, o primeiro dentro da zona da degola. O próximo desafio é diante do Sampaio Corrêa, em jogo marcado para esta sexta-feira, às 19h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).