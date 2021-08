10 filmes clássicos para assistir de graça na internet

Marcella Blass

Do 33Giga



30/08/2021 | 12:18



Pouca gente sabe, mas muitos filmes clássicos e independente podem ser vistos online e de forma totalmente gratuita. São obras de domínio público que não apenas contam muito a respeito da história do cinema, mas se tornaram verdadeiros patrimônios para quem estuda e aprecia a sétima arte.

A seguir, o 33Giga te mostra uma lista com 10 filmes clássicos que você pode assistir de graça e pela internet. Confira:

1. The Gold Rush – Charles Chaplin (1925)

Neste clássico, Carlitos vai ao Alasca para participar da corrida do ouro. Preso em uma pequena cabana por causa de uma nevasca, ele é obrigado a compartilhar seu quarto com um garimpeiro de sucesso e um fugitivo. Eventualmente, ao deixar a cabine, ele se apaixona por uma garçonete bonita. Porém a sorte de Carlitos muda quando o garimpeiro necessita de ajuda para localizar o ouro.

2. The General – Buster Keaton (1926)

Johnnie Gray é apaixonado por sua locomotiva, chamada General, e também por Annabelle Lee. Durante a Guerra da Secessão, General e Annabelle são raptadas por espiões da União e Johnnie tentará salvá-las em uma aventura ao longo da ferrovia.

3. A Rainha Tirana – Henry Koster (1955)

A rainha Elizabeth I se apaixona pelo cobiçado Sir Walter Raleigh. Além de lidar com os problemas do reino, a monarca ainda deve disputar a atração do rapaz com uma bela mulher mais nova.

4. Plan 9 from Outer Space – Ed Wood (1959)

Na Califórnia, um velho sofre a perda de sua esposa e, no dia, seguinte também morre. No entanto, o soldado espacial Eros e sua companheira Tanna usam um dispositivo elétrico para ressuscitar os dois e o forte Inspetor Clay que foi assassinado pelo casal. Quando a população de Hollywood e Washington DC vê discos voadores no céu, um coronel, um tenente da polícia, um piloto comercial, sua esposa e um policial tentam deter os alienígenas.

5. Fear and Desire – Stanley Kubrick (1953)

Quatro soldados sofrem uma queda de avião em terras inimigas e precisam voltar à base, mas os planos mudam quando uma camponesa cruza seus caminhos. O vídeo em questão também inclui uma entrevista de cinco minutos com o famoso diretor.

6. The Bat – Crane Wilbur (1959)

Vincent Price e Agnes Moorehead estrelam esta terceira adaptação para o cinema da peça de Avery Hopwood e Mary Roberts Rinehart sobre um sinistro assassino à espreita conhecido como “O Morcego”.

7 . Carnival of Souls – Herk Harvey (1962)

Este terror independente segue Mary Henry, uma jovem cuja vida muda drasticamente após um acidente de carro. Depois de se mudar para uma nova cidade, onde não conhece nenhum dos habitantes, ela passa a ser perseguida por aparições.

8. Charade – Stanley Donen (1963)

Em Paris, Regina Lambert está prestes a se divorciar de seu marido. Até que ela descobre que ele foi misteriosamente assassinado durante uma viagem de trem – logo após ter sacado todo o dinheiro do casal. Regina é ajudada por Peter Joshua, que pode ou não também ter interesses financeiros em relação a ela.

9. Dementia 13 – Francis Ford Coppola (1963)

Uma viúva gananciosa planeja obter a herança de seu falecido marido, mas, sem saber, se torna o alvo de um psicopata com machado que se esconde dentro da propriedade da família.

10. Night of the Living Dead – George A. Romero (1968)

Neste filme que moldou o personagem do zumbi no cinema, Ben e Barbara devem lutar para sobreviver quando os mortos levantam de seus túmulos para se alimentarem dos vivos. Eles encontram refúgio em uma fazenda, mas terão de fugir antes que os zumbis os alcancem.