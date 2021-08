Luciano Huck relembra acidente de avião com a família e fala sobre cirurgia intracraniana do filho: - Esse foi o mais difícil

30/08/2021 | 12:10



O próximo domingo, dia 5, será uma data de muita emoção para Luciano Huck, já que ele estreia o novo programa Domingão com Huck. Por isso, o famoso apresentador acabou conversando com o Fantástico na noite do último domingo, dia 29, e além de comentar sobre a ansiedade para viver a nova fase de sua vida profissional, ainda falou sobre sua carreira, sua família e até mesmo sobre os boatos de que poderia se candidatar à presidência.

Luciano começa comentando sobre o fato de que, além de estrear a nova atração, ele também comemora aniversário na próxima sexta-feira, dia 3. Diante disso, ele comenta que os planos para o futuro ainda são incertos conforme os anos passam rapidamente:

- Até hoje não sei o que eu quero ser quando eu crescer. [Risos] Vai ser uma semana intensa né, mas eu não estou nervoso, eu estou ansioso na verdade. Eu vou fazer 50 anos de idade! Passou rápido. Acho que eu prefiro o Luciano dos 50 do que o dos 40.

Huck estreou como apresentador na TV Gazeta aos 23 anos de idade, em um quadro do programa do Otávio Mesquita. Depois, ele teve uma passagem pela Bandeirantes e chegou na Globo nos anos 2000. Diante disso, ele afirma que suas experiências antes da emissora atual haviam servido como aprendizado e como uma descoberta profissional ingênua, relembrando como exemplo a criação das personagens Tiazinha e Feiticeira nos anos 90. Luciano diz, então, que a vivência dos últimos 20 anos o fez amadurecer não apenas como profissional, mas também como pessoa:

- A televisão teve um papel muito importante de me levar para os lugares, de me fazer conhecer os recortes todos desse país, de entrar na casa das pessoas, de ser recebido. Eu acho que a maturidade é isso, é entender que o mundo vai muito além do seu umbigo pra começar. É de fato prestar atenção no próximo, entender que o bacana é misturar. Tinham coisas que eram aceitáveis há 20 anos atrás, e que hoje não são mais. Essas personagens nunca existiriam hoje em dia, de jeito nenhum. Coube naquele contexto, a gente era muito jovem e tinha uma ingenuidade naquilo também. O jeito que a minha geração foi educada tem pilares que não se sustentam mais, graças a Deus.

O apresentador ainda relembra dois acidentes que sofreu com sua família e que aborda em seu livro recém-lançado, De porta em porta: um em 2015, quando o avião que transportava Luciano, Angélica e os três filhos caiu no Mato Grosso do Sul, e outro em 2019, quando o filho Benício acabou se machucando enquanto praticava wakeboard em Angra dos Reis e teve que passar por uma longa cirurgia. Apesar de alegar ter mantido certa frieza no primeiro incidente, Huck conta que o segundo acabou abalando seu psicológico:

- Esse foi o mais difícil de escrever. Porque talvez, no acidente do avião, se morresse morria todo mundo. O Beni estava sem capacete - um equívoco, porque tem que usar capacete, eu virei um grande defensor do uso dos capacetes em qualquer ocasião - e a prancha caiu, bateu na cabeça dele. Eu vim com ele pro Rio de Janeiro, daí o médico falou: Vai ter que fazer uma operação intracraniana, e eu perguntei: Quando, vamos marcar? E o médico falou: Não, tem que ser agora. E foram seis horas de cirurgia. A imagem que eu tenho do Beni entrando no centro cirúrgico, a Angélica caindo de joelhos, literalmente, e gritando... E depois você ver uma mãe ir pro quarto e ficar seis horas ajoelhada rezando, sem levantar? É quando você vê que a divisão entre a felicidade e o caos é uma linha tão tênue.

Tendo vivido essas duas situações e acompanhando o cenário sócio-econômico do país, Luciano afirma que passou a fazer a seguinte reflexão:

- Da porta para dentro não tem nada mais importante do que cuidar dos nossos. A família para mim é a coisa mais importante da vida. E da porta para fora, como é que a gente pode ser mais generoso, menos egoísta? A vida não é sobre o que a gente junta , é sobre o que a gente espalha.

Isso, no entanto, não significa que o apresentador vá mudar de profissão e tentar uma carreira na política brasileira. Luciano afasta os rumores de que poderia se candidatar à presidência do Brasil, e entrega acreditar que tem um papel a cumprir como apresentador:

- Você não vai ler uma linha minha em lugar nenhum que eu falei que ia ser candidato a qualquer coisa. Nunca. Eu estou no debate público, e vou continuar no debate público. Eu pensei nisso, claro, mas acho que estar aqui prestes a estrear no Domingão é o que eu tinha que fazer, é orgânico.