Cachorro de Ana Maria Braga quase come ponto de Felipe Andreoli durante o Mais Você

30/08/2021 | 12:10



Parece que Felipe Andreoli tomou um susto no programa Mais Você desta segunda-feira, dia 30! Isso porque, durante a atração, o cachorro de Ana Maria Braga quase comeu o ponto que o jornalista deixou cair no chão.

Andreoli estava tomando café da manhã com Ana Maria quando aconteceu a gafe:

- Caiu até meu ponto, Brasil, não quero nem saber, disse ele.

Logo em seguida, o animal se aproximou e quase comeu o ponto. A apresentadora caiu na risada e o jornalista falou:

- Não come o ponto não, pelo amor de Deus, quer me matar do coração? Vai ficar ouvindo o diretor por anos na barriga. A Ana Maria já tem que ouvir o dia inteiro. Ai Jesus, quase infartei. Acontece tudo comigo aqui, não é possível.