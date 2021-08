Gabriel Barbosa promove festinha e Rafaella Santos marca presença

30/08/2021 | 12:10



Como você já acompanhou, Gabriel Barbosa e Rafaella Santos já viveram um verdadeiro romance lá no passado, mas infelizmente acabou não dando certo e eles se separam.

Agora, segundo o jornalista Léo Dias do Metrópoles, o casal estaria ensaiando uma volta porque o jogador resolveu comemorar a goleada do time que defende aqui no Brasil e antecipadamente o seu aniversário, e claro, a irmã de Neymar Jr. estava entre os presentes.

Lembrando que entre as idas e vindas do casal, foi até publicado anteriormente que a influenciadora estaria grávida de Gabigol. Nossa...