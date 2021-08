Descubra curiosidades sobre La Casa de Papel

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/08/2021 | 11:48



La Casa de Papel é uma série espanhola transmitida pela Netflix. A história gira em torno de um roubo feito por um grupo de ladrões. Por mais envolvente que a trama seja, ela chegará ao seu fim. A quinta e última temporada será dividida em dois volumes. A primeira metade estreia na Netflix nesta sexta-feira (3). Os cinco episódios restantes, por sua vez, serão lançados em 3 de dezembro. Para iniciar o processo de adeus, a dica é conferir algumas curiosidades sobre La Casa de Papel.

A história do macacão vermelho

Uma das curiosidades sobre La Casa de Papel envolve o icônico macacão vermelho. “Estávamos em busca de algo único. Era preciso, de alguma maneira, ter um diferencial, uma identidade, um DNA próprio”, diz Álex Pina, criador da série. A decisão foi reduzir as cores primárias e destacar o vermelho entre todas as outras. “Por isso que todos os nossos ladrões e reféns deveriam usar uniformes, para que o macacão se tornasse peça-chave no visual”, conta o diretor Jesús Colmenar.

Ao longo das cinco temporadas, mais de 600 macacões vermelhos foram usados e, apesar dessa uniformidade, os trajes estão longe de ser cansativos. “É muito enriquecedor produzir os figurinos porque cada personagem é muito diferente do outro. Tem sido um desafio gratificante vestir cada um individualmente e depois em grupo”, afirma Carlos Diez, figurinista da série.

Mais curiosidades sobre La Casa de Papel