Casa de família agredida por PMs é alvejada por tiros em Sto.André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/08/2021 | 10:50



Atualizada às 11h44

A casa da família que foi agredida por policiais militares durante uma abordagem, no bairro Sacadura Cabra, em Santo André, foi atingida por pelo cinco tiros, durante a madrugada desta segunda-feira (30). Os tiros perfuraram o portão e o carro que estavam na garagem. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil agora investiga o ataque e tenta identificar os responsáveis pelos disparos, que fugiram e até o momento, não foram localizados. O caso foi registrado pelas vítimas como ameaça e disparo de arma de fogo no 1º Distrito Policial (DP) da cidade.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) declarou que uma das vítimas foi ouvida e passou detalhes do ocorrido. “Foi realizada perícia no local. Diligências estão em andamento para localizar imagens e testemunhas que auxiliem na identificação dos autores e esclarecer os fatos”, completaram.

Uma vizinha da família, que preferiu não se identificar, confessa que está com medo de morar no local. "Conheço eles desde pequenos, como eles vão viver agora? como vamos sair na rua? Dá muito medo", conta. A moradora comenta que ouviu os tiros durante a madrugada. "Primeiro o pessoal apanha e agora tem esses tiros, a gente só ouviu os barulhos", completa.

HISTÓRICO - Na última sexta-feira (27), sete policiais participaram de abordagem violenta na Rua Recife, no bairro Sacadura Cabral. A ação, registrada em vídeo filmado por vizinhos, mostra os policiais agredindo um homem e outras pessoas da mesma família que se aproximaram das viaturas. Durante abordagem, os agentes agrediram e chegaram a usar arma de choque para imobilizar o indivíduo, que supostamente resistia à prisão. A ação causou reação de familiares do homem, que também foram agredidos pelos agentes da corporação do 10º BPMM (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano).

Quatro dos sete policiais estão presos desde sábado. Os demais seguem afastados e sendo investigados.

(com informações de Matheus Moreira, especial para o Diário)