Saiba como ver a bateria de dispositivos Bluetooth conectados ao PC

Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/08/2021 | 10:48



Saber como está a bateria de dispositivos Bluetooth é essencial para quem vai passar um tempinho longe das tomadas. Caso tais aparelhos estejam conectados ao computador, é rápido descobrir o nível de energia de cada um. Mais precisamente, são necessários apenas três etapas. Veja como no tutorial abaixo. O passo a passo foi realizado com um Windows 10, mas é similar em outras versões do sistema operacional da Microsoft.

1. Clique no botão “Iniciar” e, em seguida, aperte “Configurações”.

2. Dê um toque em “Dispositivos”.

3. Acesse a aba “Bluetooth e outros dispositivos”. Automaticamente, será possível ver na tela os aparelhos conectados ao computador e o nível de bateria de cada um deles.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira em capturas como verificar o nível de bateria de dispositivos Bluetooth conectados ao computador: