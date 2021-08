Spotify: site faz análise sincerona do quão ruim é seu gosto musical

Marcella Blass

30/08/2021 | 09:18



O “How Bad Is Your Spotify?” é uma plataforma que, como o nome sugere, vai julgar seus artistas e bandas preferidos no Spotify – de forma muito direta e sarcástica. Na prática, ele avalia o que você ouve com maior frequência no streaming e faz um resumo do quão ruim seu gosto musical pode ser.

Para começar, é preciso autorizar a plataforma a ter acesso aos seus dados e sua atividade no Spotify – lembrando que você pode revogar essa autorização a qualquer momento no site do serviço de streaming. Com tudo pronto, ela fará uma análise do seu perfil e algumas perguntas rápidas.

Na sequência, em um tom cheio de sarcasmo, a inteligência artificial da plataforma vai debochar de alguma música que você gosta muito – se prepare para a dor que isso pode causar. A partir daí, o site te dá opções que vão permitir interagir em resposta ao bot. Você pode mudar de assunto ou defender seus artistas preferidos.

Foto: reprodução

O julgamento (quase brutal) continua por mais um minuto até o veredito final. O bot vai fazer um resumão depreciando não apenas o seu gosto musical geral, mas praticamente todos os artistas que você costuma ouvir. Por outro lado, vai te dar um panorama legal das músicas e dos cantores ou bandas que você escuta em um nível “desconfortável”, como julga o bot.

Apesar de quase fazer você sentir vergonha das suas preferências musicais, a plataforma vale o clique (e a humilhação também). O tom da inteligência artificial é bastante natural e irônico, o que deixa a experiência bastante divertida. O único ponto negativo, contudo, é que a experiência é toda em inglês.

A plataforma é um projeto da The Pudding, uma publicação digital que cria ensaios visuais para explicar ideias e acontecimentos culturais e da sociedade. A inteligência artificial que analisa o Spotify foi treinada por Mike Lacher e Matt Daniels.