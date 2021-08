Caio Castro faz reflexão após término com Grazi Massafera: O mundo dá voltas

30/08/2021 | 09:10



O término de Caio Castro e Grazi Massafera pegou todo mundo de surpresa. A atriz confirmou a triste notícia no fim de semana e, após especulações de que teria traído a então companheira, o ator também resolveu quebrar o silêncio e se manifestar através das redes sociais.

Mas ele não parou por aí! Horas após desmentir a traição e pedir respeito pelo momento que os dois estão enfrentando, Caio usou também os Stories para fazer uma reflexão bastante enigmática, dando a entender que seria sobre a fase atual que está vivendo.

O mundo dá voltas. Deus não tarda e nem falha. Ele age na hora certa, escreveu ele, sem dar maiores explicações.

Para completar, ele adicionou um emoji de coração e um de raio.

O emoji de raio, aliás, foi o mesmo usado por Grazi também no domingo, dia 29, após Caio ter feito a publicação. A atriz repostou trecho da reportagem feita com ela da revista Ela, do jornal O Globo, em que fala sobre a revolução silenciosa que tem feito em sua vida.