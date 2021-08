Rio exigirá comprovante de vacinação em pontos turísticos

Redação

Do Rota de Férias



30/08/2021 | 07:56



Depois da cidade de São Paulo afirmar que exigiria (e voltar atrás dizendo que irá recomendar), o Rio de Janeiro anunciou que, a partir de quarta, dia 1º de setembro, exigirá comprovante de vacinação em alguns de seus pontos turísticos, além de teatros e estádios.

Publicada no Diário Oficial do município, a regra indica que será solicitado a prova das duas doses (quando elegível) para quem já estiver liberado a tomá-las, e o da primeira dose quando ela for única ou então a pessoa ainda não estiver habilitada a receber a segunda (por conta da idade). As medidas valem para cariocas e turistas.

Comprovante de vacinação no Rio

Confira as regras completas sobre a exigência de comprovante de vacinação no Rio de Janeiro, que passa a valer em 1º de setembro.

Apresentar, por meio de uma carteira digital do ConecteSUS, caderneta física ou papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde, o comprovante de vacinação nos seguintes termos:

Imunização com as duas doses ou uma no caso da Johnson & Johnson (dose única).

Imunização com apenas uma dose e comprovante de que ainda não chegou sua vez de tomar a segunda (carteira de identidade ou CNH, por exemplo).

Onde será preciso apresentar a prova da vacina

De acordo com publicação no Diário oficial, confira quais estabelecimentos exigirão comprovante de vacinação no Rio de Janeiro: