Após derrota para o América-MG, acaba a 'Era Guto Ferreira' no Ceará

29/08/2021 | 23:25



A Era Guto Ferreira no Ceará acabou na noite deste domingo. Ele não resistiu à derrota para o América-MG por 2 a 0 pela manhã, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte, e sua saída foi comunicada pela diretoria apenas no final da noite.

Guto deixa o cargo após um ano e cinco meses de trabalho. No clube, o treinador comandou o time em 94 jogos com 41 vitórias, 30 empates e 23 derrotas. Ele conquistou uma Copa do Nordeste de forma invicta em 2020, além de levar o Ceará às quartas de final da Copa do Brasil também no ano passado e a classificação para a Sul-Americana via Campeonato Brasileiro.

Apesar da derrota para o América-MG, o Ceará segue na parte de cima da tabela, na oitava colocação, com 24 pontos. Mas completou um jejum de vitórias que chegou a quatro jogos.

O Ceará volta a campo pelo Brasileirão no domingo (12), quando visita o Grêmio, às 11h, em Porto Alegre (RS). Até lá, a diretoria já espera ter definido um substituto. Não existe nenhum nome cogitado.