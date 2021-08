Ventos do furacão Ida reduzem velocidade; tempestade volta à categoria 3

29/08/2021 | 21:48



Conforme o furacão Ida se aproxima de Nova Orleans, na Louisiana, Estados Unidos, os ventos da tempestade reduziram a velocidade, de 230 km/h para cerca de 200 km/h. Com a mudança, a tempestade passa da categoria quatro - de cinco ao todo, conforme velocidade dos ventos - para a categoria três, classificação em que estava hoje pela manhã antes de ganhar velocidade ao passar por uma região de águas quentes.

O furacão chegou à costa americana no período da tarde deste domingo, 29, e causou danos à infraestrutura da região. Na Louisiana, a tempestade inverteu o fluxo do rio Mississippi e elevou o nível do mar no Golfo do México.

A tempestade também danificou estruturas hospitalares, que, no Estado, lidam com o aumento de pacientes internados pela covid-19, resultado da recusa de alguns cidadãos em se vacinarem e do avanço da variante Delta do novo coronavírus.

Alguns centros médicos relatam linhas de telefone, internet e energia cortadas.

Segundo o governador John Bel Edwards, a prioridade do Estado é garantir que haja geradores de energia elétrica e água suficientes para que os hospitais possam manter o funcionamento de ventiladores e o fornecimento de oxigênio.

Em algumas regiões, a previsão é de que falte energia elétrica por semanas. "Detesto dizer isso, mas hoje nós temos muitas pessoas que dependem dos ventiladores e eles não funcionam sem eletricidade", disse.