Em jogo equilibrado, Atlético e Inter empatam em Goiânia pelo Brasileirão

Atlético Goianiense e Internacional fizeram um duelo equilibrado e empataram sem gols na noite deste domingo, no estádio Antônio Accioly, pela 18ª rodada do Brasileirão. O resultado só confirma o bom momento de ambos na competição, apesar de não terem apresentado um futebol muito vistoso.

O Atlético chegou ao sexto jogo sem derrota e somou seu 25º ponto, próximo da zona de Libertadores. O Internacional, por outro lado, está invicto há oito partidas e tem 23 pontos.

De última hora, por causa de uma pancada no último treino, Diego Aguirre perdeu o lateral Mercado e apostou em Heitor no lado direito. Apesar da mudança, o time colorado mostrou boa força defensiva no setor, mas buscou o ataque pelo outro lado. Logo de cara, após bate e rebate dentro da área do Atlético, a bola sobrou para Yuri Alberto. O atacante finalizou em cima de Fernando Miguel.

O Internacional teve mais volume de jogo no primeiro tempo, mas a busca insistente pelo gol revelou uma fragilidade na defesa. O Atlético chegou a marcar com André Luis, mas o árbitro pegou impedimento do atacante e anulou o lance por causa de um leve desvio de Zé Roberto no meio do caminho.

Após o gol anulado, o jogo caiu muito de produção. O primeiro tempo foi fraco tecnicamente com lampejos para ambos os lados, bem diferente da segunda etapa, quando os clubes se soltaram e saíram em busca do gol. Em quatro minutos, tanto Inter, quanto o Atlético perderam chances claras de inaugurar o placar.

Foi com Heitor que saiu a melhor jogada no Internacional. O lateral avançou em liberdade pelo meio e chutou na trave. O lance não minimizou a saída do atacante Taison. Principal contratação do time gaúcho para a temporada, o camisa 10 deixou o campo lesionado.

Nos minutos finais, o Internacional foi com tudo para cima do Atlético-GO e desperdiçou uma chance atrás da outra de marcar, principalmente com Caio Vidal. No entanto, o time goiano se segurou de todas as formas para somar mais um ponto no Brasileirão.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Red Bull Bragantino no dia sete de setembro (terça-feira), às 21h30, no Beira Rio, em Porto Alegre (RS). Já o Atlético-GO teve o duelo contra o Flamengo, no Maracanã, adiado pela CBF por conta da convocação da seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-GO - Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Baralhas e João Paulo; Arthur Henrique (Janderson), Zé Roberto (Montenegro) e André Luis (Rickson). Técnico: Eduardo Barroca.

INTERNACIONAL - Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Johnny (Paolo Guerrero), Edenilson e Patrick (Caio Vidal); Taison (Palacios) e Yuri Alberto (Maurício). Técnico: Diego Aguirre.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Zé Roberto (Atlético); Palacios, Patrick e Rodrigo Dourado (Internacional).

RENDA E PÚBLICO - Sem torcida.

LOCAL - Antônio Accioly, em Goiânia (GO).