PDT deixa base do governo Claudinho em Rio Grande

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/08/2021 | 10:00



O PDT foi mais um partido a desembarcar do governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB). A sigla bateu o martelo sobre a saída da base no fim de semana e anunciou na manhã desta segunda-feira (31) a decisão, que leva o vereador Israel Mendonça (PDT) para a bancada de oposição.

Irmão de Israel, Gilvan Mendonça (PDT) apresentou pedido de exoneração da função de secretário executivo de Política e Promoção Social. Presidente da sigla na cidade, Sandro Carvalho Ferreira também deixou o cargo de secretário adjunto da pasta de Governo.

“Dentre as muitas discordâncias com o prefeito, destacamos sua forma arrogante e ditatorial de governar, manifestando total falta de respeito e desprezo pela população, agredindo verbalmente comerciantes, lideranças religiosas e classe política (na Câmara)”, disse o partido, em manifesto publicado nas redes sociais. “Claudinho frustou não só o nosso povo, mas todas as forças políticas que se aliaram ao seu projeto político, pois todos acreditaram que teríamos um governo democrático, participativo com uma gestão de excelência que traria melhorias e crescimento à nossa cidade.”

O PDT comprou briga com a direções nacional e estadual para subir no palanque de Claudinho no ano passado. Nas esferas superiores, a legenda direcionou o caminho ao lado da então vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD), escolhida do ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) para a sucessão. A cúpula municipal bateu o pé em torno do apoio a Claudinho e ganhou a queda de braço. Compôs o governo assim que o hoje tucano tomou posse.

Com a decisão do núcleo pedetista, a bancada de oposição a Claudinho chega a nove vereadores – somente Marcelo Akira (Podemos), Elias Policial (Podemos), Roberto Contador (Avante) e Zé Carlos (Cidadania) figuram no bloco de apoio ao chefe do Executivo. Na semana passada, o vereador Raimundo Pulú (DEM) decidiu sair do grupo aliado do tucano e engrossou a lista oposicionista.

“Ao deixar a base de apoio do governo, o PDT reafirma seu compromisso histórico de continuar lutando pela democracia, justiça social e projeto de transformar Rio Grande da Serra numa cidade que dê à seu povo prazer e orgulho de nela viver”, finalizou o partido, em nota.