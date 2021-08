Projeto social oferece formação de bombeiro para adultos e crianças

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



30/08/2021 | 00:01



Com a crise econômica que assolou sobretudo as periferias durante a pandemia, a Associação de Bombeiros Civis e Voluntários, que tem sede no bairro Planalto, em São Bernardo, decidiu ministrar cursos de formação para adultos e crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. Com 15 unidades espalhadas entre o Grande ABC e a Capital, o objetivo do projeto de bombeiros voluntários e mirins é oferecer oportunidade de trabalho, além de promover formação social.

Conforme o vice-presidente da entidade, Gerson Moraes, a associação foi fundada em 2015 com cursos pagos, porém em valores menores que os de mercado – a entidade cobra R$ 900 – , para ajudar pessoas que sonhavam em torna-se bombeiros civis a terem oportunidade de realizar a formação. No entanto, no ano passado, notando a dificuldade financeira da população, a entidade criou os projetos sociais gratuitos. O curso de bombeiro voluntário, por exemplo, é voltado ao público adulto a partir dos 18 anos. “O principal intuito é agregar conhecimento à população carente. Eles aprendem práticas de primeiros socorros e combate a incêndio, tornando-os preparados para lidar com quaisquer emergências”, explicou Moraes, que é bombeiro civil há 14 anos.

O vice-presidente da associação afirmou ainda que o curso de quatro meses visa oferecer oportunidade de trabalho para as pessoas que ficaram desempregadas ou que não tiveram oportunidade de cursar o ensino técnico ou superior. “Nossos alunos saem credenciados na Polícia Militar e têm certificação de formação de bombeiro civil, podendo atuar em todo tipo de serviço voltado à categoria”, disse Moraes.

Hoje instrutor do curso, Matheus Soledade da Mota, 21 anos, entrou no projeto aos 18, quando chegou de Salvador, na Bahia, em busca de emprego. “Esse curso mudou minha vida. Desenvolvi muito respeito e responsabilidade, além de amor pela profissão”, confessou o morador da Vila São Pedro, em São Bernardo.

Já o projeto de bombeiro mirim é voltado para crianças entre 7 e 14 anos e, atualmente, conta com 382 menores matriculados. “A maioria das nossas crianças vive em locais de vulnerabilidade, onde tem fácil acesso as coisas erradas. Aqui eles recebem a oportunidade de desenvolver cidadania, respeito, responsabilidade, além de levarem esse conhecimento para suas comunidades”, explicou Moraes, contando que no grupo há crianças que sofreram diversos problemas, inclusive familiares.

As aulas do curso mirim ocorrem todos os sábados, das 9h às 15h. São 18 módulos que mantêm as crianças até a formação. Para participar, os responsáveis devem procurar uma base da associação no site (bombeirocivilvoluntariosbc.com.br) e levar documentos da criança, além da comprovação de matrícula escolar. “Já formamos mais de 420 alunos nesse um ano de curso gratuito”, comemorou Moraes.

Filho de bombeira civil, Nathan Bonifácio, 12, é um dos alunos. O menino tem síndrome de Down – um dos princípios da associação é dar oportunidade também para as pessoas com deficiências – e não esconde a vocação à profissão. “Ele adora ajudar os outros. Em casa já mostra certinho como fazer os primeiros socorros e desengasgos”, contou a mãe Márcia Bonifácio.