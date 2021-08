Brasil chega a 28,3% da população com vacinação completa contra covid-19

29/08/2021 | 20:34



O Brasil chegou a 60.364.051 de pessoas com o esquema vacinal completo contra a covid-19 neste domingo, 29. O número representa 28,3% dos brasileiros, enquanto aqueles que tomaram uma dose do imunizante contra o coronavírus são 60,5% da população.

Ao todo, 129.114.566 pessoas tomaram a primeira dose.

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 443.388 primeiras doses, 266.090 segundas doses e 1.395 doses da vacina da Janssen. O total foi de 710.873 vacinas.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL em parceria com 27 secretarias de Saúde das unidades federativas, em balanço divulgado às 20 horas.

Está prevista a aplicação de uma dose de reforço na população mais idosa e imunossuprimidos. Alguns locais mais adiantados com a vacinação, como São Luís, no Maranhão, já começaram a aplicar a terceira dose.

No Brasil, estão autorizadas a aplicação das vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford com a AstraZeneca, pela Sinovac (a Coronavac), pela Janssen e pela Pfizer com a BioNTech, das quais exclusivamente a última é autorizada para adolescentes de 12 a 17 anos.

Brasil registra média de 679 mortes diárias por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou a média de 679 mortes diárias pela covid-19 neste domingo. Em 24 horas, foram confirmados 278 óbitos pela doença, chegando ao total de 579.330 vítimas do novo coronavírus no País.

Os números de internações têm caído, mas especialistas alertam para a necessidade de manter medidas para evitar o contágio, como o uso de máscaras e o distanciamento social.

O número total de casos chegou a 20.738.655. Do total, 11.855 foram confirmados nas últimas 24 horas.