Brasil registra média de 679 mortes diárias por covid-19 em 24 horas

29/08/2021 | 20:19



O Brasil registrou a média de 679 mortes diárias pela covid-19 neste domingo, 29. Em 24 horas, foram confirmados 278 óbitos pela doença, chegando ao total de 579.330 vítimas do novo coronavírus no País. Os números de internações têm caído, mas especialistas alertam para a necessidade de manter medidas para evitar o contágio, como o uso de máscaras e o distanciamento social.

Calculada com base nos dados dos últimos sete dias, a média móvel de óbitos é a menor registrada em um domingo desde 27 de dezembro, quando o índice foi de 625 mortes.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL em parceria com 27 secretarias de Saúde das unidades federativas, em balanço divulgado às 20 horas.

Especialistas têm alertado que a redução da Síndrome Respiratória Aguda Grave estagnou e que a disseminação da variante Delta é preocupante.

Mesmo após a aplicação da segunda dose, é necessário que a população tome cuidados de prevenção, como priorizar o distanciamento social, os ambientes ventilados e o uso de máscaras bem vendadas.

O número total de casos chegou a 20.738.655. Do total, 11.855 foram confirmados nas últimas 24 horas.

Vacinação

Na campanha de vacinação contra a doença, o País chegou a 28,3% do total da população com o esquema vacinal completo. Isto é, 60.394.051 pessoas tomaram as duas doses do imunizante ou receberam a dose única do fabricado pela Janssen.

Além disso, outras 129.114.566 pessoas receberam a primeira dose da vacina.

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 443.388 primeiras doses, 266.090 segundas doses e 1.395 doses da vacina da Janssen.