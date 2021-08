Gol contra nos acréscimos evita derrota do Atlético de Madrid contra o Villarreal

29/08/2021 | 19:43



Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid empatou por 2 a 2 com o Villarreal neste domingo, após ficar muito perto de conhecer a primeira derrota da temporada, jogando no Metropolitano, pela terceira rodada da liga nacional. O empate veio apenas nos acréscimos do segundo tempo, graças a um gol contra marcado por Mandi ao tentar recuar a bola para o goleiro Rulli, desatento à intenção do companheiro.

A partida marcou a estreia do campeão olímpico Matheus Cunha, que entrou nos minutos finais para tentar ajudar o time comandado por Diego Simeone. O resultado suado deixa o Atlético em quinto lugar, com os mesmos sete pontos de Real Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona e Mallorca. Já o Villarreal, frustrado após deixar a vitória escapar, termina a rodada em 11º, com cinco pontos.

O primeiro tempo foi de controle absoluto do Atlético de Madrid, com Thomas Lemar comandado as ações no campo de ataque. O francês se movimentou bastante e contribuiu tanto como levando perigo nas finalizações como criando oportunidades com passes. O principal momento foi aos 22 minutos, quando ele partiu do meio de campo, se livrou da marcação e soltou para Trippier na esquerda, antes de se mandar para área, onde recebeu a bola de volta e bateu, assistindo ela tocar a mão de Rulli e, na sequência, a trave.

Toda superioridade colchonera foi em vão, pois o primeiro tempo acabou empatado e o segundo começou de outra maneira. Logo aos sete minutos, Manu Trigueros finalizou com o pé direito, do meio da área, para acertar o ângulo superior direito de Oblak. O Atlético não demorou a empatar, aos 11 minutos, com Luis Suárez, mas voltou a ficar em desvantagem no placar depois que Danjuma também acertou o ângulo, aos 29.

Poucos minutos depois do segundo gol dos adversários, o técnico Simeone resolveu promover a estreia de Matheus Cunha, que entrou no lugar de Lemar. Com o brasileiro em campo, o Atlético conseguiu empatar no último minuto dos acréscimos, aos 52, mas sem a participação dele no gol decisivo, fruto de um lance bizarro. Mandi interceptou um lançamento tentado recuar, de cabeça, para Rulli, mas o goleiro estava acompanhando o movimento da bola, correndo para o lado esquerdo, e foi pego de surpresa pela ação do companheiro. A falta de comunicação fez a bola morrer dentro do gol.

BARCELONA - O Barcelona segue invicto no Espanhol. Ganhou a segunda no Camp Nou e subiu para os sete pontos na classificação. Mas, mais uma vez, ficou devendo uma apresentação boa. Sem brilho e retrancado nos minutos finais, fez 2 a 1 no Getafe. O brasileiro Philippe Coutinho, recuperado de cirurgia no joelho, voltou após nove meses, mas ficou o tempo todo na reserva.

O Barcelona pisou no gramado do Camp Nou neste domingo com uma novidade entre os relacionados. Philippe Coutinho estava de volta após nove meses. Depois de figurar em possível lista de saída, o brasileiro será aproveitado. Não com a camisa 10 de Messi como cogitado. Ele está com a 14.

Em busca da segunda vitória em casa, a aposta era na boa fase de Depay. O primeiro gol, contudo, veio em jogada de veteranos do clube. A bola rolou e, de cara, vantagem de 1 a 0. Jordi Alba serviu e Sergi Roberto abriu o marcador. Apesar de sair em vantagem rápido, o Barcelona não conseguiu engrenar e viu Ramírez empatar, aos 19 minutos.

O jogo seria decidido ainda no primeiro tempo, por Memphis Depay, o grande destaque deste início de temporada do ainda instável Barcelona. O atacante mostrou que está com a pontaria em dia ao definir, aos 30.

Antes dono de futebol encantador, o Barcelona de Ronald Koeman terminou a partida sem vergonha de atuar se defendendo, tentando garantir o 2 a 1. O treinador abdicou de buscar uma vantagem maior no segundo tempo ao deixar o time com um atacante em campo nos minutos finais e optar por três defensores.

OUTROS JOGOS - O domingo de rodada do Campeonato Espanhol começou com uma vitória por 2 a 1 do Barcelona sobre o Getafe. Depois, foi a vez do Osasuna vencer o Cádiz por 3 a 2 e do Rayo Vallecano golear o Granada por 4 a 0.