Na mira do Real, Mbappé rouba a cena em vitória do PSG no dia da estreia de Messi

29/08/2021 | 18:06



A expectativa da torcida do PSG e de amantes de futebol por todo mundo era ver Messi brilhar neste domingo, em sua estreia pelo clube francês, mas não foi isso o que aconteceu. O craque argentino entrou apenas no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Reims, na casa do adversário, e não chegou a exibir o futebol que o consagrou como uma lenda. Antes disso, ele viu, sentado no banco de reservas, o jovem Mbappé marcar os dois gols parisienses na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Francês.

A boa atuação do atacante de 22 anos pode ter sido a última dele com a camisa do time de Paris. Isso porque a mesma janela de transferências que trouxe Messi para a capital francesa colocou Mbappé na mira do Real Madrid, em negociação que deve ter seu desfecho na segunda-feira.

O certo é que, com os dois craques em campo no momento do apito final deste domingo, o Paris Saint-Germain somou a quarta vitória em quatro jogos no Campeonato Francês. Com isso, a equipe comandada por Mauricio Pochettino segue isolada na liderança, com 12 pontos, enquanto o Reims ocupa a oitava colocação, com cinco.

O primeiro tempo do PSG não foi dos melhores, já que o Reims conseguiu encaixar uma marcação eficiente para limitar as ações de Neymar e Di María. O elemento do trio ofensivo que encontrou mais liberdade foi Mbappé, que levou perigo em uma finalização aos nove minutos e abriu o placar momentos depois, aos 14, quando recebeu cruzamento de Di María e cabeceou para a rede. A partir daí, as melhores chances do jogo foram dos donos da casa. Cassamá e Kebbal levaram perigo a Navas, mas a vantagem parisiense persistiu.

O Reims manteve o ímpeto no início do segundo tempo e até chegou a balançar a rede com Munetsi, aos cinco minutos, mas o gol foi anulado após impedimento marcado na checagem do VAR. Depois de sofrer mais um pouco com as investidas adversárias, o PSG ficou mais tranquilo aos 17 minutos, assim que Mbappe resolveu brilhar novamente. Em um lance de transição rápida, Gueye cruzou do lado direito e viu a bola atravessar a área até encontrar o camisa 7, que bateu de primeira para fazer o segundo gol.

Três minutos depois, a placa de substituição foi levantada anunciando a saída de Neymar para a entrada de Messi, o que causou animação até na torcida do Reims. Sem tanto tempo em campo, o argentino participou de uma jogada ou outra, sem o brilho habitual, e encerrou a partida com uma atuação discreta. A próxima oportunidade para ele mostrar o que pode fazer pelo novo clube será no domingo que vem, contra o Clermont, no Parc des Princes.

OUTROS JOGOS - Antes do jogo mais esperado do dia, a bola rolou em outras seis partidas do Campeonato Francês. Após um empate e duas derrotas, o Monaco venceu pela primeira vez ao bater o Troyes por 2 a 1, no Stade de LAube. Já o Anger, que vive um bom início, venceu o Rennes, terceiro colocado da temporada passada, por 2 a 0, no Jean-Bouin.

O domingo ainda teve vitórias por 3 a 1 do Strasbourg sobre o Brest e por 2 a 1 do Lille diante do Montpellier. Além disso, Clermont e Metz empataram por 2 a 2, assim como Lens e Lorient.