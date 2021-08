Clube de Ribeirão preserva as olarias do passado

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/08/2021 | 00:01



Nascido do barro

Texto: Pedro Manoel Cordeiro

Toda cidade teve olarias. Afinal, construir seus abrigos era necessário. Mas nem toda cidade tem um time de futebol com nome Olaria. No caso do Grande ABC, existiram inúmeras olarias nas sete cidades. Mas somente duas possuem um time chamado Olaria: São Bernardo e Ribeirão Pires.

Da região, Ribeirão viria a se destacar. Foi o município que mais possuiu olarias, por muitos anos o motor principal da economia do distrito e depois município. O tijolo de Ribeirão Pires chegou a ser enviado, de trem, para Santos, São Paulo e outras localidades.

Assim o time da Sociedade Esportiva Olaria é um produto intrínseco desse meio. Nasceu dentro de uma olaria. Mais precisamente, no barracão do forno, ao calor do cozimento dos tijolos.

EFEMÉRIDE

Na data de 23 de agosto, a SE Olaria completou 66 anos de existência. Uma entidade futebolística que preserva a memória das olarias de Ribeirão Pires.

Em 30 de agosto de...

1901 – Nota do correspondente do Estadão na estação Rio Grande, hoje Rio Grande da Serra: “Estamos sem comunicação para diversos pontos deste distrito, devido à queda da ponte sobre o Rio Grande e ao pouco caso dos poderes superiores”.

Do mesmo correspondente, a repercussão de uma briga entre o alferes Lorena, subdelegado de Paranapiacaba, e Tibúrcio Paixão, durante baile na casa de Luiz Buelone, no Alto da Serra. Na confusão, foi quebrado o lampião que iluminava a sala, não se sabendo, por isso, quem, na escuridão, desferiu o sopapo no ventre do alferes.

Em São Paulo, falecia Eduardo Prado, 41 anos, advogado, jornalista e membro do Instituto Histórico e Geográfico.

1956 – Toma posse a primeira diretoria da Associação de Amadores de Astronomia de São Caetano. Na presidência, Inácio Del Rey.

1976 – Fundado o Corpo de Patrulheiros Mirins Piero Pollone, iniciativa do Rotary Santo André-Centro.

1991 – São Caetano realizava a 3ª Festa do Peão de Boiadeiro, no bairro Cerâmica: peões chegavam de todos os rincões, sob o protesto das entidades de proteção aos animais.

2001 – Inaugurado o complexo viário do km 20,5 da Via Anchieta, em São Bernardoi: o viaduto ganhou dois nomes, Tereza Delta e Mario Covas; prevalece o nome da ex-prefeita e ex-deputada.

Hoje

- Dia do Vendedor Lojista. Data comemorada no dia de São Ficário, padroeiro da categoria.

Diário há meio século

Domingo, 29 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1626

Comércio – Com o sorteio de dois carros, além da entrega de outros dois por lance, a ‘SeuCar’, de São Caetano, realizou o coquetel da primeira reunião dos consorciados dos grupos 15 e 16. Eram diretores os irmãos Luiz e Roberto Fratti, mais Rafael Sansoni.

Nota – Há meio século, popularizava-se a modalidade de consórcio de veículos, numa tentativa exitosa de esquentar o setor, tanto de novos como de usados.

Santos do dia

- Félix e Adauto. Viveram no século III e foram martirizados em princípios do século IV, em Roma.

- Rosa de Santa Maria

- Cesário de Arles

- Ficário

- Bem-Aventurado Eustáquio Van Lieshout

Municípios brasileiros

- Em Minas Gerais, hoje é o aniversário de Botelhos, Campestre, Cláudio, Conceição do Rio Verde, Contagem, Coronel Pacheco, Elói Mendes, Guarani, João Pinheiro, Nepomuceno, Paraguaçu, Passa Tempo, Silvianópolis e Virgínia.

- No Ceará, Limoeiro do Norte e Pereira.

- Em Santa Catarina, Orleans.