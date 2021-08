Hamilton pede reembolso ao público e critica organização: ?O dinheiro manda?

29/08/2021 | 16:40



Terceiro colocado do atípico GP da Bélgica neste domingo, Lewis Hamilton saiu da pista com um misto de sentimentos. Em entrevista após a corrida que durou apenas quatro voltas, por causa da forte chuva que caía em Spa-Francorchamps, o britânico expressou frustração pelas condições climáticas, empatia com as pessoas que estavam nas arquibancadas e irritação com as decisões tomadas.

A prova durou apenas quatro voltas, com o safety car na pista, e o público presente no circuito de Spa-Francorchamps teve que aguardar por mais de 3h30 para ver tão pouco acontecer. Por isso, Hamilton fez questão de pedir desculpas a todos, além de ter falado que espera um reembolso por parte da organização da Fórmula 1.

"Eu quero pedir desculpa aos fãs", afirmou o piloto da Mercedes. "Isso não é culpa de ninguém. Eles seguiram com a gente, esperando por uma possível corrida. Fomos para a pista sabendo que não estava melhor. Foram duas voltas atrás do safety-car, que é o mínimo para ter a corrida. Espero que os fãs recebam o dinheiro de volta", completou.

Na avaliação de Hamilton, o procedimento adotado diante do cenário conturbado se baseou apenas em questões financeiras, sem levar em consideração os impactos na competição. "O dinheiro manda. Fazer uma corrida de duas voltas é uma decisão guiada pelo dinheiro", criticou. "É uma pena que não dê para correr amanhã. Eu amo essa pista e é uma pena. A categoria fez uma escolha ruim hoje", completou.

Após as declarações, o britânico não conseguiu esfriar a cabeça e usou as redes sociais para reforçar o quanto estava indignado. "O que aconteceu hoje foi uma farsa. É claro que não dá para fazer nada a respeito do clima, mas temos equipamentos sofisticados para nos dizer o que está acontecendo e estava claro que o clima não melhoraria", disparou.

Com tudo o que aconteceu, a Fórmula 1 decidiu distribuiu a pontuação pela metade. Agora, Hamilton está com 202,5 pontos, ainda na liderança, mas seguido de perto por Max Verstappen, vencedor da corrida na Bélgica e dono de 199,5 pontos.