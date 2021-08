Centros públicos oferecem 284 chances nesta semana

Da Redação

Os trabalhadores do Grande ABC que buscam nova colocação ou o primeiro emprego têm pelo menos 284 vagas disponíveis nos centros públicos nesta semana, com destaque para a unidade de Santo André, que concentra a maioria, com 204 oportunidades. Das demais cidades, apenas Diadema e Ribeirão Pires informaram o número de postos.

No CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) de Santo André, 80 vagas são para agentes de pesquisa e dez para ajudante de pasteleiro, entre outras oportunidades. Destaque ainda para 60 ofertas de operador de telemarketing destinados a PCDs (Pessoas com Deficiência) e outros cinco para o mesmo público, na função de repositor de mercadorias.

Para atendimento presencial o candidato deve agendar horário no telefone 4433-0776, que funciona das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. O CPETR fica localizado na Prefeitura, no piso do estacionamento.

Em Diadema são 49 oportunidades, das quais 33 para PCDs, sendo 20 para treinee (nível universitário), cinco para telemarketing bilingue (inglês e espanhol avançado) e seis para atendimento em Libras (app e internet banking). Os interessados podem se cadastrar no site emprega.diadema.sp.gov.br.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires dispõe de 31 vagas, entre as quais, auxiliar de vendas (cinco), costureira em geral (cinco) e motorista carreteiro (cinco). A unidade funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado à Avenida Capitão José Gallo, 55, Centro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Informações pelo telefone 4824-4282.

A empresa está com inscrições abertas para 25 vagas de estágio, de diversos cursos e anos de formação. Os únicos requisitos exigidos são: ter inglês do básico ao avançado e pacote Office intermediário. Os estudantes terão série de benefícios, como assistência médica e odontológica; restaurante; clube; transporte (ônibus fretado e auxílio transporte); estacionamento; seguro de vida; programa de desenvolvimento; desconto na compra de veículos VW; aluguel de veículos VW; consórcio Scania ou VW. O salário é R$ 1.700. As inscrições, que terminam hoje, podem ser feitas pelo site https://app.ciadeestagios.com.br/.