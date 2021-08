Taxa de ocupação de leitos para covid é inferior a 50% em 20 Estados

29/08/2021 | 16:17



O Ministério da Saúde informou neste domingo, 29, que 20 Estados do País registraram uma taxa de ocupação de leitos para covid-19 inferior a 50% - índice considerado normal - pela primeira vez desde o começo da pandemia, em março do ano passado. O índice se refere tanto a leitos clínicos quanto para UTI.

Uma rede menos sobrecarregada permite que os hospitais abram espaço para pacientes com outros problemas de saúde e para a retomada de cirurgias e procedimentos eletivos.

Os dados foram consolidados pela Saúde, com base em informações das Secretarias Estaduais de Saúde. Na avaliação da pasta, a queda é um reflexo da vacinação no País. A imunização reduz as chances de infecção grave e de óbitos pela doença.

Os Estados que registraram taxa de ocupação de leitos abaixo de 50% são: Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina.

Outros Estados

Segundo o Ministério da Saúde, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul estão na zona de alerta, com taxas de ocupação entre 51% e 69%.

O Rio de Janeiro está na faixa de emergência, com 70% a 80%, e Roraima está na zona grave, com ocupação entre 80% a 94%.

Vacinação

O Ministério da Saúde informou ainda que, até o momento, foram aplicadas 128,4 milhões de vacinas, de primeira dose. Um total de 59,1 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal com a segunda dose ou dose única.

Mortes e casos até o sábado

No sábado, 28, o País registrou 684 novas mortes em decorrência da covid-19, em 24 horas. De acordo o Ministério da Saúde, o número de mortes causadas pela doença chegou a 579.010 desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, o País contabilizou também 24.699 novos casos da doença. Com isso, chegou a 20.728.605 o número total de casos de covid-19 registrados.