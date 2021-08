Polícia prende suspeito de chefiar milícia que atua na Baixada Fluminense

29/08/2021 | 15:58



Policiais civis prenderam no sábado, 28, um homem suspeito de chefiar uma milícia que atua na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, Marcelo Barbosa Ramalho, conhecido como "MM", seria o chefe da organização criminosa que atua nas comunidades Pantanal, em Duque de Caxias, e Garibaldi, em Belford Roxo, ambas na Baixada Fluminense.

A milícia "é responsável por diversos homicídios e foi a primeira no Rio de Janeiro a se associar com o narcotráfico", apontou a polícia, em nota.

O grupo também teria ligação com o miliciano Danilo Dias Lima, o Danilo Tandera, um dos criminosos mais procurados do Rio.

MM foi preso dentro de um bar em Duque de Caxias, numa região controlada pela milícia.

A operação foi conduzida por agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

Os agentes monitoravam MM desde o ano passado, quando assumiu o comando do grupo paramilitar após a morte do miliciano e ex-vereador Jonas Gonçalves da Silva, o "Jonas É Nós", informou a Polícia Civil.

Também encontraram com o preso um revólver, uma pistola, dois carregadores e telefones celulares.

Ele foi levado à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, zona norte do Rio, para registro de ocorrência da prisão em flagrante por organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.