Reflexões dos 10 mil

Do Diário do Grande ABC



29/08/2021 | 15:27



O Grande ABC chegou na sexta-feira à triste marca de 10 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. É um número impactante, revoltante, dilacerante. Mas que ficou banalizado diante do tamanho da tragédia social que vivemos desde março de 2020, quando a OMS (Organização Mundial de Saúde) classificou como pandêmico o estágio da disseminação da Covid-19.

Dez mil óbitos por uma doença trazem inúmeras reflexões. Deveriam trazer. É preciso tomar notas para elencar ensinamentos desse período pelo qual passamos para evitar erros no futuro e, sobretudo, acolher os que atravessaram essa crise combalidos. Raro é encontrar alguém que não tenha contraído o vírus, que não tenha perdido pessoa próxima ou que não conheça um sujeito que se deparou com as consequências da doença.

E o que temos feito para dar o passo adiante? Pois o avanço da vacinação apresenta perspectivas reais de saída do fundo do poço. Não podemos voltar ao normal nem nos contentar com o novo normal. Temos de evoluir como sociedade.

Períodos tenebrosos são pródigos em alterar a rota até então desenhada para determinada comunidade. Foi assim com a crise da gripe de 1918 ou com as duas grandes guerras mundiais do século passado. Nesses casos, a sociedade pareceu dar passos para a frente, com a descoberta de remédios revolucionários ou a criação de instrumentos de afinação do diálogo entre os países. Mas rapidamente temos esticado a corda a ponto de esgarçá-la no convívio social global – não à toa crescem episódios de intolerância das mais variadas frentes, de iminência de conflitos armados e de distanciamentos.

No caminho fúnebre até a marca de 10 mil mortes assistimos a cenas de completo desrespeito e de falta de empatia com o próximo. Personalidades e pessoas comuns eram flagradas em bares clandestinos, aglomerando, recusando a vacina. Do outro lado da moeda, vimos também crescimento de instituições que lutaram contra a fome, que acolheram os que estavam em dificuldade. Que possamos dar o próximo passo rumo ao segundo cenário citado.