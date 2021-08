GCM de São Bernardo encerra festas clandestinas com mais de 1.700 pessoas

Da Redação



29/08/2021 | 15:23



A Prefeitura de São Bernardo dispersou três festas irregulares com mais de 1.700 pessoas, sendo duas no bairro do Areião e uma no Rudge Ramos, na madrugada deste domingo.

Conforme informações da administração, as festas foram encerradas pela GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade, que formalizaram as ocorrências como aglomeração de pessoas e perturbação de sossego., com fechamento irregular da via.

Em duas destas festas clandestinas, a GCM foi obrigada a utilizar munição química para o encerramento das atividades.

SANTO ANDRÉ.

No município de Santo André, o Semasa autuou dois estabelecimentos por ruído acima do permitido, sendo um na Vila Homero Thon e outro no Jardim do Estádio.