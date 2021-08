Obituário - 30 de agosto de 2021

Ademir Medici

30/08/2021



SANTO ANDRÉ

Áurea Lelis Leite, 96. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Therezinha Carroci Biscaro, 92. Natural de Araras (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Haydee Lemos da Cunha, 88. Natural de Três Rios (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria Terezinha Gomes, 87. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 26. Vale da Paz.

Margarida da Silva, 86. Natural de Estiva (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Betin, 80. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia no Jardim Seckler, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Memorial Phoenix.

Sady Dias, 76. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria da Graça Silva, 73. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Memorial Cidade Jardim, em São Paulo.

Maria Isabel da Silva Almeida, 73. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angelita Maria Pinheiro, 73. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilson Barbosa do Nascimento, 71. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ari Theodoro de Souza, 71. Natural de Jundiaí do Sul (Paraná). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 11. Cemitério de Santo Antonio da Platina (Paraná).

Erenir Fernandes da Silva, 69. Natural de Promissão (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Osvaldo Luiz Custódio, 65. Natural de Arapongas (Paraná). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Mecânico. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor Vila Pires.

Maria Rosa de Oliveira Capellari, 64. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Araceli de Souza Perez Artola, 58. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Jenifer Oliveira da Silva, 27. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 26, Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Harue Uchiumi, 101. Natural do Japão. Residia na Vila Marte, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.

Helena Graneldo Izeppi, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

José Luiz Gonçalves, 92. Natural de São João Evangelista (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Raimunda Maria Barbosa da Rocha, 89. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no Jardim Nova Poá, em Poá (São Paulo). Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Poá (São Paulo).

Maria Celi Guimarães, 86. Natural de Dom Silvério (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Vênus Andrade Rodrigues, 73. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Josefa de Freitas Barros de Luna, 65. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Itaru Musa Fukumoto, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Daniel Costa Lopes, 39. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no bairro Paraisópolis, em São Paulo, Capital. Dia 26, em São Bernardo. Vale dos Reis, em Taboão da Serra (São Paulo).



SÃO CAETANO

Adelina Bocci Scherk, 98. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Monte Verde (Minas Gerais). Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Thereza Massarelli Hauschke, 95. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia na Vila Gerty, em São Caetano. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Stanilawa Koch, 89. Natural da Polônia. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Oscar Perez Zanatta, 78. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Clotilde Gutierrez Lopes, 75. Natural de São Caetano. Residia na Vila Natália, em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério das Lágrimas



D I A D E M A

Francisca Josefa da Silva, 94. Natural de Esperança (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

José Damásio, 81. Natural de Ferros (Minas Gerais). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Divaldo José de Novaes, 78. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Mambae, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Antonia do Carmo Santos, 73. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.



Petrônio da Silva, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Leônidas Douglas de Souza Silva, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Operador de máquinas. Dia 26, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Milton Alves, 65. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 26, em Santo André. Cemitério São José.