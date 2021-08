Juliette Freire lançará EP pela Rodamoinho Records, selo de Anitta

29/08/2021 | 14:10



Cinco meses após o Brasil conhecer a bela voz de Juliette Freire em algumas edições do Big Brother Brasil 21, a paraibana irá lançar um EP. O material está em pre-save no Spotify e na Deezer.

A data de divulgação foi marcada para quinta, 2. O trabalho dela será lançado pela Rodamoinho Records, selo de Anitta, em parceria com a Virgin Music Brasil.

"Cantando, eu me percebo e me encontro nesse encanto. Aqui estou eu, despida pra vocês. Deixo de lado todas as minhas facetas para assumir o que mais quero. Ser Juliette, simples e puramente Juliette. E coloco no meu canto, tudo que sou e quero ser. Ele carrega a minha história e as minhas marcas. Que as palavras tragam leveza como me cobriram de paz. Me entrego numa estrada que nunca pisei e os primeiros passos dessa caminhada são asas que ganhei junto com vocês. Convido-os a voar junto comigo!", escreveu Juliette na legenda de um vídeo publicado no Instagram.

Nas imagens, a vencedora do BBB 21 aparece nos bastidores das gravações do primeiro trabalho musical dela.

Diversos amigos e artistas comentaram, como a cantora Elba Ramalho: "Bora, Ju, louca para ouvir". "Voa, voa, borboleta!", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle.