Atriz Carla Daniel se manifesta após prisão de suspeito pela morte de namorado: Que a justiça seja feita

29/08/2021 | 12:11



A atriz Carla Daniel usou seu Instagram neste domingo, dia 29, para falar sobre a prisão de um dos suspeitos de ser responsável pela morte de seu namorado, o publicitário Sérgio Stamile, 41 anos de idade. O crime aconteceu no Parque Garota de Ipanema, no Rio, na madrugada do dia 10 de agosto.

Segundo informações do jornal O Globo, as investigações apontam que moradores de rua discutiram com Sérgio, o sufocaram e roubaram os seus pertences - a ação durou cerca de quinze minutos.

Carla Daniel compartilhou a notícia da prisão e para pedir por justiça:

Que a justiça seja feita, escreveu.

Dias antes, ela havia feito uma tatuagem em homenagem ao companheiro.