Duda Reis e Bruno Rudge terminam o namoro

29/08/2021 | 10:11



Duda Reis e o empresário Bruno Rudge, irmão da influenciadora digital Lalá Rudge, não estão mais namorando.

Segundo Leo Dias, foi o rapaz quem resolveu colocar um ponto final na relação. Em comunicado enviado à Marie Claire, a equipe de Duda esclareceu:

Duda Reis e Bruno Rudge decidiram, em comum acordo, terminar o relacionamento amoroso. Porém, a ótima e ímpar relação entre ambos e suas respectivas famílias, permanece.

Eles haviam assumido o namoro publicamente no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, neste ano, após alguns meses de rumores que estariam juntos. Essa foi a primeira relação pública que Duda teve depois do término conturbado e até com direito a briga na Justiça com o cantor Nego do Borel.