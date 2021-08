Ex-ator mirim é encontrado morto, aos 19 anos de idade, dias após desaparecimento

29/08/2021 | 08:11



O corpo do ex-ator mirim Matthew Mindler, de 19 anos de idade, foi encontrado no último sábado, dia 28, nas proximidades do campus da Universidade de Millersville, na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

A própria instituição, que já havia divulgado uma nota sobre o desaparecimento do ator e estudante, confirmou a morte nas redes sociais.

É com o coração partido que informo a vocês da morte de Matthew Mindler, de 19 anos, de Hellertown, Pensilvânia, estudante do primeiro ano na Universidade de Millersville. Uma busca estava em andamento por Matthew desde quinta-feira, depois de ele ter sido dado como desaparecido. Matthew foi encontrado morto esta manhã, sábado, 28 de agosto, em Manor Township, perto do campus, informou a universidade.

A causa da morte de Matthew não foi revelada.

O ex-ator é conhecido pela atuação no filme O Idiota do Meu Irmão, de 2011, quando atuou ao lado de de Paul Rudd, Elizabeth Banks e Zooey Deschanel. Ele tinha outros oito longas em seu currículo. Sua última atuação foi em 2016, no filme Chad: An American Boy.

Após ser visto pela última vez no estacionamento da universidade na quinta-feira, dia 26 de agosto, ele não apareceu nas aulas do dia seguinte, não voltou ao dormitório e nem retornou as ligações da família, e foi dado como desaparecido.