Sampaio Corrêa vence CSA e sobe para quinto lugar na Série B

28/08/2021 | 23:14



O Sampaio Corrêa conseguiu uma importante vitória sobre o CSA, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Castelão em São Luis(MA) pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time maranhense agora soma 34 pontos, em quinto lugar, atrás do Botafogo-RJ, com 35. O CSA permanece com 28 pontos, em décimo lugar.

O jogo começou movimentado, com o time da casa tentando explorar a velocidade pela beirada do campo e o visitante tentando surpreender nos contra-ataques. Mas, na eficiência, o Sampaio levou a melhor e abriu o placar logo aos 12 minutos. Ferreira desceu em velocidade pelo lado direito e cruzou na pequena área. O oportunista Ciel esticou o pé entre dois zagueiros e mandou a bola para as redes.

Sem conseguir chegar no ataque com perigo, o CSA ainda escapou de levar o segundo gol aos 33 minutos. Nadson chutou forte da entrada da área, a bola desviou em Matheus Felipe e tirou tinta da trave esquerda.

No segundo tempo, porém, o CSA voltou diferente. O técnico Ney Franco adiantou a marcação, obrigando o Sampaio a ficar se defendendo apenas no seu campo. As chances para o empate foram aparecendo, mas os atacantes erraram demais nas finalizações. Errou com Yury, Gabriel e Bruno Mota.

Aos 35 minutos, Yury foi derrubado dentro da área e o pênalti assinalado. Mas o lance acabou anulado pelo VAR, que registrou impedimento quando o atacante recebeu a bola. Aos 30 minutos, Éverton Silva cometeu falta imprudente e acabou expulso, deixando o CSA em desvantagem.

No lance seguinte brilhou a estrela de Pimentinha, o pé de coelho da Bolívia Querida. Ele fez sua tradicional jogada em diagonal e bateu de esquerda, marcando o segundo gol aos 40 minutos.

Pela 22.ª rodada, os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira (3). O Sampaio vai enfrentar a Ponte Preta, em Campinas (SP), a partir das 19 horas. Um pouco mais tarde, às 21h30, o CSA vai receber o Vila Nova no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 CSA

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Watson (Luis Gustavo), Joécio, Nilson Júnior (Éder Lima) e Mascarenhas; Betinho, Ferreira e Eloir (Pimentinha); Jean Silva, Ciel (Jackson) e Nadson (Daniel Costa). Técnico: Felipe Surian.

CSA - Lucas Frigeri; Éverton Silva, Lucão, Matheus Felipe e Ernandes; Yuri (Bruno Mota), Geovane (Yann Rolim) e Renato Cajá (Silas); Gabriel, Dellatorre (Reinaldo) e Yury (Gabriel Tonini). Técnico: Ney Franco.

GOLS - Ciel aos 12 minutos do primeiro tempo. Pimentinha aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Tiago Nascimento dos Santos (PE)

CARTÕES AMARELOS - Jean Silva e Ciel (Sampaio Corrêa). Éverton Silva e Yury (CSA).

CARTÃO VERMELHO - Éverton Silva (CSA).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).